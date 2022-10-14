على غرار الفرانكوفونية.. توكايف يدعو لإنشاء منظمة لدعم اللغة الروسية

دعا رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، قادة الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة إلى إنشاء منظمة لدعم اللغة الروسية على غرار المنظمة الفرانكوفونية.

وقال توكايف خلال لقاء في أستانا جمعه ببعض قادة الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة: "يتحدث نحو 300 مليون شخص في العالم حاليا باللغة الروسية.. وفكرتنا هي إنشاء منظمة دولية تشبه منظمة الأمم المتحدة لدعم هذه اللغة، والاستفادة من التجربة الإيجابية للمنظمة الفرانكوفونية".

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والفرانكوفونية هي منظمة دولية للبلدان الناطقة بالفرنسية، وتتألف من 88 عضوا، وتتركز نشاطاتها على دعم انتشار اللغة الفرنسية، وتعزيز السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم التعليم والبحث، وتطوير التعاون الاقتصادي.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أيّد سابقا فكرة طرحها نظيره الكازاخستاني لإنشاء منظمة لتعزيز اللغة الروسية.

المصدر: gazeta.ru