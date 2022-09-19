ترميم تماثل أبو الهول في سانت بطرسبورغ

اتخذ قرار بترميم منحوتات الأسود من رصيف القصر وأبو الهول بالجسر المصري في سانت بطرسبورغ.

أفادت بذلك لجنة الثقافة في بطرسبورغ في صفحتها على شبكة التواصل "فكونتاكتي" (VK).

وتم نقل الأسود النحاسية إلى ورش العمل مع المنصات المصنوعة من حديد الزهر، حيث من سيتم العمل على إزالة التشوهات وإصلاح التشققات المتكونة بسبب التآكل، حيث كشف المتخصصون من متحف النحت الحضري والمرممون عن جيوب من التآكل وفقدان الطلاء.

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ومن المقرر الانتهاء من عملية الترميم بحلول نهاية العام، وستعود منحوتات الأسود وأبو الهول إلى أماكنها التاريخية في رصيف القصر والجسر المصري.

المصدر: نوفوستي