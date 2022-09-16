قادة دول منظمة شنغهاي يزورون مجمع "المدينة الخالدة" في سمرقند (فيديو)

عقب الاجتماعات التي أجروها يوم أمس الخميس قام قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بزيارة لمجمع "المدينة الخالدة" الثقافي في سمرقند.

ويقع مجمع "المدينة الخالدة" الإنثوغرافي الثقافي على أراضي المركز السياحي الجديد "طريق الحرير" في المدينة الأوزبيكية سمرقند، والذي يعتبر أكبر المراكز السياحية في آسيا الوسطى، ويضم فنادقا وقاعة مؤتمرات دولية، وقرية بيئية، وقنوات مائية.

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ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، تضم الهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، كما تضم كلا من أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا كدول مراقبة، وكلا من أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسيريلانكا كدول شريكة في الحوار. وفي قمة المنظمة بمدينة دوشنبه، في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة، ومنح مصر وقطر والمملكة العربية السعودية صفة شركاء الحوار. وفي هذا العام، تقدمت بيلاروس رسميا بطلب الانضمام إلى المنظمة كعضو كامل العضوية.

المصدر: تاس