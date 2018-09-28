أردوغان يرد على ترامب بحدّة أمام قادة الأطلسي ويشجع ميركل على رفع صوتها

دافع الرئيس التركي مجددا عن حق بلاده في شراء الغاز من المصادر التي تراها مناسبة بما فيها روسيا، وذلك في ظل الضغوط الأمريكية التي تتعرض لها دول أوروبية لشرائها الغاز الروسي.

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين في أثناء رحلته من نيويورك إلى برلين عن ضغوط قوية تعرضت لها دول الناتو خلال قمة الأطلسي الأخيرة في بروكسل، من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعبيرا عن معارضة واشنطن شراء الأوروبيين للغاز من روسيا.

نقلت قناة "A Haber" التركية عن أردوغان قوله، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دافعت خلال القمة عن حق شراء الغاز من روسيا رغم انتقادات الرئيس الأمريكي.

وأضاف أردوغان: "خلال القمة اتهم ترامب المشاركين بإطعام روسيا، وقال إن ألمانيا تعطي روسيا الكثير من المال، ولم يوجه كلامه لحظتها إلى تركيا، لكنني لم أستطع التحمل وقلت له إننا نستورد نصف حاجاتنا من الغاز من روسيا، وإن لم نفعل فسيتجمد مواطنونا في الشتاء".

وتابع: "عارضت المستشارة الألمانية بدروها الموقف الأمريكي، وأوضحت أن ألمانيا تستورد أيضا نحو 38% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، وكذلك هي لن تقبل بتجمد مواطنيها".

وشدد الرئيس التركي على أنه من المستحيل إقامة نظام عالمي يستند إلى مبدأ أن الشخص الأقوى هو على حق"، منتقدا سياسية العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد دول أخرى، ومؤكدا أن أنقرة لن تنضم أبدا للعقوبات الأمريكية المفروضة من جانب واحد.

وأضاف أن "موجة الضحك، التي عمّت قاعة الأمم المتحدة خلال دورة الجمعية العامة، عندما تطرق ترامب للوضع الاقتصادي، خير دليل على آراء المشاركين الصريحة".

وينتقد البيت الأبيض بشكل علني الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا على شرائها الغاز الروسي، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لتصدير غازها المسال إلى أوروبا.

وهددت واشنطن مرارا بفرض عقوبات على الدول المنخرطة في مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا الغربية، وذلك في خطوة تهدف للحد من منافسة الغاز الروسي للأمريكي في أسواق الطاقة الأوروبية.

المصدر: "نوفوستي"