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بعد هجومه على ألمانيا.. ترامب يبحث مع ميركل مسائل التجارة والدفاع

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بعد هجومه على ألمانيا.. ترامب يبحث مع ميركل مسائل التجارة والدفاع
Reuters Kevin Lamarque
لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش قمة الناتو في بروكسل
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بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على هامش قمة حلف الناتو قضايا التجارة والنفقات الدفاعية لدول الحلف وغيرها من القضايا.

وقال ترامب للصحفيين، تعليقا على لقائه مع ميركل: "لدينا اجتماع رائع. ونحن نبحث النفقات العسكرية... ونتحدث عن التجارة". كما ذكر أنه بحث المسألة المتعلقة بمشروع نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، الذي يثير قلقا لدى الولايات المتحدة.

وأضاف: "لدينا علاقة جيدة جدا مع المستشارة. ولدينا علاقات ممتازة مع ألمانيا".

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من جانبها، ذكرت ميركل أنها بحثت مع ترامب قضية الهجرة والتجارة، مؤكدة أن الولايات المتحدة تبقى شريكا لألمانيا وأنها تتطلع إلى مزيد من اللقاءات مع الجانب الأمريكي.

ويأتي ذلك بعد أن وجه ترامب انتقادات إلى سياسات ألمانيا، وخاصة فيما يتعلق بعلاقاتها مع روسيا. وصرح بأن اعتماد ألمانيا على توريدات المحروقات من روسيا يضعها "تحت تحكم" موسكو.

المصدر: رويترز

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