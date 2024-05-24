"جيه بي مورغان": لا يمكن تجاهل الصين

صرح سيورد لينارت الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأن الصين لاعب مهم على الساحة الاقتصادية العالمية ولا يمكن تهميشها.

وقال المسؤول: " إن الصين أكبر من أن يتم تهميشها، وعلى المستثمرين القيام بأعمال تجارية هناك". وأضاف: "حتى لو قررت عدم القيام بأعمال تجارية هناك، عليك أن تفهم ما يحدث".

ولفت لينارت إلى أن "الصين برزت كقوة عالمية ثانية، ولا تزال الشركات العالمية تستثمر في القوة الاقتصادية، إذ أن للصين مكان مهم للغاية".

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كذلك أشار إلى ضرورة النظر للاستثمار الأجنبي في الصين من منظور أوسع، فعلى الرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد العام الماضي، إلا أن ارتفع على مدار الخمسين عاما الماضية.

وعن ثقل الصين في ميزان الاقتصاد العالمي، أفاد تقرير لـ"سي إن بي سي" بأن الصين تمثل في الوقت الراهن 19% من الناتج المحلي الإجمالي، و48% من الناتج المحلي الإجمالي لآسيا من حيث تعادل القوة الشرائية.

المصدر: وكالات