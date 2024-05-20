الصين تفرض عقوبات على عدة شركات أمريكية بسبب مبيعات أسلحة لتايوان

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين، في بيان نشرته على موقعها، أنها أضافت عدة شركات أمريكية إلى قائمة المؤسسات والشركات عديمة الثقة، بسبب توريدها الأسلحة إلى تايوان.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم فرض إجراءات تقييدية ضد الشركات التالية:

General Atomics Aeronautical Systems و General Dynamics Land Systems و Boeing Defense Space & Security، وذلك بهدف "حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية". وأوضحت الوزارة أن الشركات المذكورة أعلاه، متورطة في بيع أسلحة لتايوان.

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ووفقا للبيان، تم حظر هذه الشركات من ممارسة التجارة مع الصين، وكذلك القيام باستثمارات جديدة في البلاد، كما يحظر على مدراء هذه الشركات دخول الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، إنه يجب على

Boeing Defense Space & Security، أن تدفع غرامة تبلغ ضعف قيمة عقود بيع الأسلحة إلى تايوان.

وطلبت الوزارة من الشركات الصينية، توخي الحذر عند التعامل مع شركة Caplugs الأمريكية، التي يشتبه في أنها تساعد في التحايل على العقوبات المفروضة على شركة Lockheed Martin Corporation وRaytheon Missiles & Defense، والتي تمت إضافتها إلى قائمة الكيانات غير الجديرة بالثقة في فبراير 2023. ويتم فرض ضوابط التصدير ضد Caplugs: يجب على الشركات الصينية التأكد من عدم توريد منتجاتها إلى المؤسسات الخاضعة للعقوبات من خلال Caplugs.

وأعلنت الصين فرض عقوبات على موردي الأسلحة الأمريكيين في اليوم الذي تولى فيه رئيس إدارة تايوان لاي تشينغدي منصبه.

المصدر: تاس