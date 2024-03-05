بوتين: روسيا لا تخطط لزيادة أسعار النفط إلى ما لا نهاية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لزيادة أسعار النفط "إلى ما لا نهاية" ضمن إطار "أوبك+"، بل تسعى لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وقال بوتين خلال لقاء مع ممثلي قطاع الزراعة في إقليم ستافروبول بجنوب روسيا، يوم الثلاثاء: "تم تأسيس أوبك في حينها من أجل تحقيق الاستقرار في السوق. ومع أننا لم ننضم إلى أوبك، تعرفون أن هناك بنية غير رسمية أوبك+، أي روسيا وبعض الدول الأخرى التي ليست أعضاء في أوبك".

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وأضاف: "نحن لا نعتزم زيادة الأسعار إلى ما لا نهاية، لأن ذلك يؤثر سلبا على المنتجين والمستهلكين. لكننا نريد أن نحقق الاستقرار، ونجحنا بذلك حتى الآن".

يذكر أن مجموعة "أوبك+" التي تضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول النفطية من غير الأعضاء في المنظمة مثل روسيا، تم إنشاؤها في عام 2016 لتنسيق الإجراءات في السوق النفطية من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار بعد هبوطها بشكل حاد في 2014 – 2015.

المصدر: نوفوستي