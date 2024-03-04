استقرار أسعار النفط بعد قرار "أوبك+"

استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين مع تقييم الأسواق لقرار دول "أوبك+" تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعي إلى الربع الثاني من 2024، تماشيا مع توقعات الخبراء.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تم تداول الخام الأمريكي عند 79.81 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.20% عن سعر التسوية السابق.

فيما جرى تداول عقود الخام العالمي مزيج "برنت" عند 83.51 دولار للبرميل، بزيادة طفيفة نسبتها 0.04% عن سعر الإغلاق السابق، بحسب بيانات موقع "بلومبرغ".

ويوم الجمعة الماضي، أنهت أسعار الخام التعاملات على ارتفاع ملحوظ، حيث صعد الخام الأمريكي بنسبة 1.71% إلى 79.97 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام "برنت" بنسبة 2% إلى 83.55 دولار للبرميل.

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واتفقت دول مجموعة "أوبك+" على تمديد الخفض الطوعي للإنتاج، البالغ 2.2 مليون برميل يوميا، إلى الربع الثاني من 2024.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إلى أن روسيا ستمدد خفض إنتاج وصادرات النفط الخام 3 أشهر إضافية حتى نهاية يونيو المقبل، بمقدار 471 ألف برميل يوميا.

المصدر: RT + بلومبرغ