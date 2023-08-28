الصينييون يقبلون على شراء سلعة استهلاكية في روسيا بعد صرف مياه محطة فوكوشيما في المحيط

زاد الإقبال على شراء مادة الملح من قبل المواطنين الصينيين في روسيا في المناطق الحدودية الروسية مع الصين، وذلك بعد بدء تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما باليابان.

وبحسب سلطات الجمارك الروسية فقد لاحظ عناصر الجمارك في نقطة عبور برية بين روسيا والصين أن الرعايا الصينيين بدأوا الأسبوع الماضي بشراء ونقل الملح إلى الصين من إقليم بريموريا الروسي في أقصى الشرق الروسي.

وبدأت اليابان يوم الخميس الماضي (24 أغسطس 2023) تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما-دايشي النووية في المحيط الهادئ.

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وسيتم تصريف المياه المعالجة على مسافة كيلومتر من الساحل من خلال نفق تحت الماء تم إنشاؤه. ويبلغ معدل التصريف 460 طنا من المياه في يوم، بعد أن يتم تخفيف كل طن بـ 1.2 ألف طن من مياه البحر النقية.

وجاء تصريف المياه المشعة المثير للجدل بعد أن أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي موافقتها النهائية على خطة التصريف، قائلة إنها تفي بالمعايير الدولية.

ويتوقع أن تدوم عملية التصريف الأولى هذه حوالي 17 يوما وتشمل 7800 متر مكعب من مياه المحطة، ومن المخطط أن تستمر العمليات لمدة 30 عاما، وأن تتم على مراحل.

من جهتها نددت الصين ببدء تصريف مياه فوكوشيما، معتبرة أنه عمل "أناني وغير مسؤول".

المصدر: RT + نوفوستي