المغرب يصمم ويصنع محليا "مئة بالمئة" أول سيارة كهربائية

عرضت بباحة مجلس النواب المغربي، أول سيارة مغربية صنعت محليا "مئة بالمئة"، وهي تشتغل بالطاقة الكهربائية وتحمل علامة "اوبل" التجارية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة المغربي، رياض مزور، أن هذه "السيارة التي يبلغ سعرها عشرة ملايين سنتيم، وتبلغ سرعتها القصوى 75 كيلومترا في الساعة، تم تصميمها وصُنعها بشكل كامل في المغرب".

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وأفاد الوزير المغربي في هذا السياق بأن "رقم معاملات قطاع صناعة السيارات في المغرب، الذي يشغّل نحو 230 ألف مستخدم، سيفوق، لأول مرة في تاريخ المملكة، حاجز 100 مليار درهم".

وفي شأن ذي صلة، يُتوقع أن يحقق قطاع صناعة الطائرات في المغرب هو الآخر "رقما تاريخيا، إذ يُتوقع أن يسجل رقم معاملات بقيمة 20 مليار درهم".

المصدر: هسبريس