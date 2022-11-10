تونس.. طائرة خفيفة محلية الصنع تدخل أوروبا وإفريقيا وأمريكا وقريبا شراكة مع السعودية (فيديو)

أسس التوأمان التونسيان فؤاد وفريد الكامل (40 عاما) شركة avionav المختصة في صناعة الطائرات الخفيفة سنة 2014 وهي الأولى من نوعها في تونس، حيث توظف خيرة المهندسين والتقنيين التونسيين.

ونجحت الشركة التي تأسست قبل 8 سنوات، في تصدير عشرات الطائرات الخفيفة إلى عدة دول أوروبية وإفريقية وأمريكا والأرجنتين بعد أن حازت على إعجاب المشترين وكسبت ثقتهم وهي حاليا في طور إرساء شراكة مع السعودية.

وذكرت "موزاييك" أن من خصائص المنتوج هو الجودة والرفاهية والسعر الذي يعتبر منخفضا مقارنة بالأسعار العالمية لمصنعي مثل هذه الطائرات.

وتنتج الشركة نوعين من الطائرات منها العادية والتي يصل سعرها 140 ألف يورو، وطائرات مجهزة لأداء مهام على غرار الاستطلاع ورسم خرائط بقيمة تصل إلى مليون و500 ألف أورو.

ورغم العراقيل وغياب الدعم تسعى مؤسسة "avionav" إلى تطوير صناعتها بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتصنيع طائرات مسيرة تم بأياد تونسية.

وأكد مدير الشركة فؤاد الكامل ضرورة التوجه نحو تصنيع الدرون، جازما بأنها ستكون مستقبل هذا القطاع.

المصدر: "موزاييك"