"جي بي مورغان": الركود قد يكون الثمن الذي يجب دفعه للتغلب على التضخم

قال رئيس مصرف "جي بي مورغان" دانيال بينتو، إن "كبح التضخم هو أمر مهم للغاية، وإذا كان الركود الاقتصادي هو الثمن أعمق قليلا لفترة من الزمن، فهذا هو الثمن الذي يتعين علينا دفعه".

وأوضح بينتو في مقابلة مع قناة cnbc أنه "وفقا للسلطة التنفيذية، لا يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي السماح للتضخم بأن يصبح راسخا في الاقتصاد"، مشيرا إلى أن "العودة المبكرة لسياسة نقدية أسهل تخاطر بتكرار أخطاء السبعينيات والثمانينيات.. لهذا السبب يعتقد أنه من المرجح أن يخطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جانب كونه عدوانيا بشأن أسعار الفائدة".

وأضاف: "من المحتمل أن يبلغ معدل الأموال الفيدرالية ذروته عند حوالي 5٪.. هذا إلى جانب ارتفاع معدل البطالة، من المرجح أن يحد من التضخم"، معتبرا أن "الولايات المتحدة تواجه ركودا بسبب مأزق بنك الاحتياطي الفيدرالي".

وقال: "لا أعتقد أننا رأينا قاع السوق حتى الآن. عندما تفكر في أرباح الشركات العام المقبل، قد تظل التوقعات مرتفعة للغاية، ومن المحتمل أن تكون المضاعفات في بعض أسواق الأسهم مرتفعة قليلا".

المصدر: cnbc