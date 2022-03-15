صحيفة: بريطانيا اصطدمت بعواقب جديدة للعقوبات ضد روسيا

قالت صحيفة "ديلي تلغراف"، إن القيود المفروضة على شراء الحبيبات الخشبية الروسية بسبب العقوبات، تؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجه بريطانيا.

وذكرت الصحيفة، أن روسيا كانت حتى وقت قريب، المورد الرئيسي لبريطانيا لهذه الحبيبات الخشبية المستخدمة في التدفئة، ولكن المستوردين البريطانيين الآن يحاولون بشكل عاجل إيجاد مصادر بديلة لشرائها.

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وأشارت الصحيفة إلى أن وقف توريد الأخشاب الحبيبية من روسيا، بسبب العقوبات الجديدة، سيؤدي إلى زيادة حادة في أسعار التدفئة في البيوت التي تستخدم غلايات الوقود الحيوي.

ووفقا للمقالة، بفضل برنامج الدعم الحكومي في السنوات الأخيرة، تحول الآلاف من مالكي المنازل ورجال الأعمال البريطانيين إلى أنظمة التدفئة التي تستخدم هذا النوع من الوقود، الذي ارتفع سعره بنسبة 25-40٪، ووصل إلى مستوى 385 جنيها استرلينيا للطن. من جانبه، أعلن مارك ليبوس رئيس المؤسسة التجارية UK Pellet Council، أنه يجري وضع تدابير بديلة بشكل عاجل لإعادة هيكلة سلسلة التوريد الدولية.

وأشار إلى أن حظر شراء هذه الحبيبات الخشبية الروسية سيؤثر على الإمدادات في جميع أنحاء العالم.

المصدر: نوفوستي