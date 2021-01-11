للمرة الأولى.. الذهب يفوق الدولار في احتياطيات روسيا

فاقت قيمة الذهب للمرة الأولى قيمة الدولار الأمريكي في تشكيلة احتياطيات روسيا الدولية، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

وجاء في تقرير "المركزي" الصادر اليوم الاثنين، أن السبب الوحيد لتقدم الذهب هو ارتفاع سعره خلال العام الماضي.

وبحسب التقرير الخاص بإدارة الأصول في النقد الأجنبي، والذي يعكس الوضع في 30 يونيو الماضي، فقد كان 22,9% من أصوله موزعة في شكل الذهب، وهي حصة تعادل 128,5 مليار دولار من مجموع 561,1 مليار دولار، وذلك مقابل 22,2% من الأصول (124,6 مليار دولار) محسوبة بالدولار.

وبالمقارنة مع التقرير السابق الذي يعكس الوضع في أواخر مارس الماضي، فقد ازدادت حصة الذهب في الاحتياطات الروسية من 20,8% حتى 22,9%، بينما حصة الدولار انخفضت من 23,7% حتى 22,2%.

وجاء تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات الروسية على خلفية تشديد العقوبات الأمريكية ضد أشخاص روس، وذلك لصالح اليورو واليوان، وكذلك لصالح الذهب، الذي كانت حصته تتراوح بين 15 و17% في الفترة 2016-2018، لترتفع إلى ما يقارب 23% بحلول ديسمبر الماضي.

ومع أن البنك المركزي لم يعد يشتري الذهب منذ أبريل 2020 (إذ تبقى احتياطاته منه على مستوى 73,9 مليار أونصة تروي)، إلا أن قيمتها ارتفعت منذئذ بمقدار 12% أي ما يعادل 13,8 مليار دولار، وذلك بفضل نمو أسعار الذهب الدولية التي ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 25% تقريبا، وهي أفضل نتيجة منذ العام 2010.

المصدر: RBK