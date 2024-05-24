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الاستخبارات التركية تعلن تحييد قياديتين كرديتين بعملية خاصة شمالي العراق (صورة)

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الاستخبارات التركية تعلن تحييد قياديتين كرديتين بعملية خاصة شمالي العراق (صورة)
Globallookpress
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أعلنت الاستخبارات التركية تحييد قياديتين كرديتين إحداهما سورية، بعملية خاصة في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وقالت الاستخبارات التركية إن القياديتين هما خديجة كايا وحوا.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية تعلن بين الحين والآخر عن تحييد مسلحين في سوريا والعراق.

وتتركز أهداف القوات التركية على عناصر من وحدات "حماية الشعب الكردية" شمال سوريا وعناصر في "حزب العمال الكردستاني" المصنف "إرهابيا" في تركيا.

الاستخبارات التركية تعلن تحييد قياديتين كرديتين بعملية خاصة شمالي العراق (صورة)إحداهما سورية.. تركيا تعلن تحييد قياديتين في عملية خاصة بشمالي العراق

المصدر: RT

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