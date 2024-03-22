تركيا تعلن تحييد 4 عناصر من تنظيم "العمال الكردستاني" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، تحييد 4 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" المصنف إرهابيا في تركيا، بغارة جوية شمالي العراق.

وقال بيان للوزارة إن "القوات التركية حيدت الإرهابيين بغارة جوية بعد رصدهم في منطقة جبال قنديل شمالي العراق"، مؤكدة أن "عمليات مكافحة تنظيم PKK الإرهابي ستتواصل للقضاء على الإرهاب في مصدره".

وحسب قناة TRT فإن تنظيم PKK يتخذ من جبال قنديل معقلا له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية ويشن منها هجمات داخل تركيا.

المصدر: TRT