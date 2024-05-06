الدفاع التركية تعلن تحييد 23 مسلحا في سوريا والعراق (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان مساء يوم الاثنين تحييد 23 مسلحا في سوريا والعراق.

وقالت الوزارة إنها حيدت 7 عناصر من وحدات "حماية الشعب الكردية" شمال سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المسلحين تم تحييدهم بعد التأكد من استعدادهم لشن هجمات على منطقتي "غصن" الزيتون و"درع الفرات".

وأكدت أن القوات التركية عازمة على ضرب الإرهابيين في أوكارهم أينما وجدوا.

Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle… pic.twitter.com/xREk2yt61f — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 6, 2024

وأضافت الدفاع التركية في بيان ثان أنه تم تحييد 16 عنصرا من "حزب العمال الكردستاني" من بينهم قادة، في غارات جوية نفذها الجيش التركي في مناطق هاكورك ومتينا وغارا شمالي العراق.

وشددت الوزارة في بيانها على أن الإرادة والتصميم على تدمير أوكار الإرهاب متواصلة بتأثير متزايد وضغط شديد.

كما أكدت في بيانها على أنهم مصممون على إنهاء الإرهاب وإنقاذ الأمة من هذه الآفة.

ونشرت الدفاع مقطع فيديو وثق الطلعات التي نفذتها المقاتلات التركية والغارات التي استهدفت المسحلين شمال العراق.

Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi… pic.twitter.com/6tLLLJEbJX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 6, 2024

المصدر: RT