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الدفاع التركية تعلن تحييد 23 مسلحا في سوريا والعراق (فيديو)

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الدفاع التركية تعلن تحييد 23 مسلحا في سوريا والعراق (فيديو)
RT
الدفاع التركية تعلن تحييد 23 مسلحا في سوريا والعراق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان مساء يوم الاثنين تحييد 23 مسلحا في سوريا والعراق.

وقالت الوزارة إنها حيدت 7 عناصر من وحدات "حماية الشعب الكردية" شمال سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المسلحين تم تحييدهم بعد التأكد من استعدادهم لشن هجمات على منطقتي "غصن" الزيتون و"درع الفرات".

وأكدت أن القوات التركية عازمة على ضرب الإرهابيين في أوكارهم أينما وجدوا.

وأضافت الدفاع التركية في بيان ثان أنه تم تحييد 16 عنصرا من "حزب العمال الكردستاني" من بينهم قادة، في غارات جوية نفذها الجيش التركي في مناطق هاكورك ومتينا وغارا شمالي العراق.

وشددت الوزارة في بيانها على أن الإرادة والتصميم على تدمير أوكار الإرهاب متواصلة بتأثير متزايد وضغط شديد.

كما أكدت في بيانها على أنهم مصممون على إنهاء الإرهاب وإنقاذ الأمة من هذه الآفة.

ونشرت الدفاع مقطع فيديو وثق الطلعات التي نفذتها المقاتلات التركية والغارات التي استهدفت المسحلين شمال العراق.

المصدر: RT

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