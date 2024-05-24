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وسائل إعلام: ترامب يتوقع رؤية منافسته نيكي هيلي في فريقه

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وسائل إعلام: ترامب يتوقع رؤية منافسته نيكي هيلي في فريقه
Globallookpress SMGKeystone Press Agency
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (صورة أرشيفية)
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أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأول تعليق علني له حول المرشحة الرئاسية السابقة عن الحزب الجمهوري نيكي هيلي، التي قالت إنها ستصوت لصالحه.

جاء ذلك وفقا لما نقلته عنه قناة "لونغ آيلاند نيوز"، بعد تجمع انتخابي يوم الخميس حيث قال عندما سئل بشأن تعليقها: "أقدر ما قالته"، ثم اقترح ترامب أنه من الممكن أن يكون هناك مكان لهيلي في "فريقه" حيث وصفها بأنها "شخصية قادرة".

وتابع: "حسنا، أعتقد أنها ستكون ضمن فريقنا لأن لدينا الكثير من الأفكار، ونفس طريقة التفكير. كما تعلمون خضنا موسما سيئا، كان سيئا جدا. لكنها شخص قادر جدا، وانا متأكد أنها ستكون في فريقنا بشكل ما. بالتأكيد".

وكانت هيلي قد انسحبت من السباق في مارس الماضي، وقالت مؤخرا إنها ستصوت لصالح ترامب، لأن "بايدن كان كارثة".

المصدر: ABC

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