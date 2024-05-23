باكستان تعلن عن استثمارات إماراتية بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات مختلفة

أعلنت حكومة باكستان، أن دولة الإمارات تعهدت باستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في باكستان، وذلك خلال اجتماع عقد بالعاصمة الإماراتية بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء الباكستاني.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان صدر يوم الخميس إن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان تعهد بذلك خلال لقاء في أبوظبي مع شريف الذي يزور الإمارات. ولم يقدم المكتب أي تفاصيل إضافية.

وجاء في البيان أن شريف أبلغ رئيس الإمارات بالإجراءات التي تتخذها الحكومة الباكستانية لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وأن رئيس الإمارات تعهد باستثمار 10 مليارات دولار في قطاعات مختلفة بباكستان.

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كما جاء في البيان أن شريف دعا أيضا رئيس الإمارات إلى زيارة باكستان، وهي الدعوة التي قبلها الأخير.

وتحتاج باكستان إلى الاستثمارات الخارجية لإعادة بناء البنى التحتية التي تضررت بشكل كبير جراء الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد مؤخرا وخلفت أعداد كبيرة من القتلى والدمار.

المصدر: AP