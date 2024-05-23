 
مباشر

تعرض المئات لضربة شمس حادة في باكستان أدخلوا على إثرها المستشفيات

أخبار العالم

تعرض المئات لضربة شمس حادة في باكستان أدخلوا على إثرها المستشفيات
AFP
باكستان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xlke

أصيب مئات الأشخاص في باكستان اليوم بضربة شمس أدخلوا على إثرها إلى المستشفيات، مع اشتداد موجة الحر التي تعصف بالبلاد.

إقرأ المزيد
باكستان تتعرض في أبريل لأعلى منسوب أمطار موسمية منذ عام 1961
باكستان تتعرض في أبريل لأعلى منسوب أمطار موسمية منذ عام 1961

وارتفعت درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية أمس الأربعاء بمدينة موهينجو دارو الشهيرة بمواقعها التاريخية في إقليم السند جنوبي البلاد. وذلك بعد أن تضرر الإقليم بشدة بسبب الأمطار الموسمية الناجمة عن تغير المناخ والفيضانات المدمرة عام 2022.

ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر لمدة أسبوع على الأقل.

من جهتها حثت السلطات سكان البلاد على البقاء في منازلهم وتجنب السفر غير الضروري.

وقالت منسقة شؤون المناخ بمكتب رئيس الوزراء الباكستاني روبينا خورشيد علام في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام أباد: "باكستان خامس أكثر الدول عرضة لتأثير تغير المناخ"، مضيفة: "شهدنا أمطارا وفيضانات أكثر من المعتاد."

وقال أطباء محليون إنهم عالجوا مئات المصابين بمدينة لاهور شرقي البلاد، بينما نقل العشرات إلى مستشفيات في مناطق حيدر أباد ولاركانا ويعقوب آباد في إقليم السند.

وقال المسؤول البارز في قطاع الصحة الباكستاني غلام فريد: "الوضع يزداد سوءا منذ أمس عندما بدأ المتضررون من الحرارة في التوجه للمستشفيات في إقليم البنجاب."

وسجلت باكستان في أبريل الماضي معدلات ضخمة في الرطوبة منذ 1961، مع سقوط أكثر من ضعف معدل هطول الأمطار الشهري المعتاد. وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت الشهر الماضي في مقتل العشرات وتدمير ممتلكات وأراض زراعية.

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز