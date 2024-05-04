باكستان تتعرض في أبريل لأعلى منسوب أمطار موسمية منذ عام 1961

أعلن مركز الأرصاد الجوية في باكستان أن البلاد شهدت في شهر أبريل أعلى منسوب من الأمطار منذ العام 1961، وتعرضت البلاد لطقس متطرف أسفر عن سقوط العشرات، وتدمير ممتلكات وأراض زراعية

ويرجع قادة باكستانيون وعلماء في جميع أنحاء العالم الأسباب وراء الأمطار الموسمية الغزيرة والمبكرة إلى التغيرات المناخية.

وأشار تقرير نشره يوم الجمعة المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الشهر الماضي، شهد ارتفاع معدل هطول الأمطار في باكستان عن المعدل الطبيعي بنسبة 164 بالمائة.

وكان إقليم خيبر في شمال غربي البلاد، وإقليم بلوشستان في جنوب غربي البلاد الأكثر تضررا من الفيضانات والسيول.

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وتسببت الفيضانات الصيفية المدمرة في باكستان في عام 2022 بمصرع 1700 شخص على الأقل، وتدمير ملايين المنازل، وإتلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وإلحاق خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات، لدرجة أن ثلث البلاد في وقت ما كان مغمورا بالمياه.

المصدر: أ ب