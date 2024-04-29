باكستان.. فيضانات وسيول عارمة تودي بحياة عشرات الأشخاص

ارتفع عدد ضحايا السيول في باكستان خلال اليومين الماضيين مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات في إقليمي خيبر بختونخوا شمال غربي، وبلوشستان جنوب غربي البلاد.

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وصرحت قناة "آري. نيوز" الباكستانية، بأن عدد ضحايا الفيضانات في إقليم خيبر بختونخوا قد ارتفع إلى 10 أشخاص خلال اليومين الماضيين، بينهم خمسة خلال الليل وحتى صباح اليوم، وهو ما يرفع إجمالي عدد من لقوا مصرعهم في الإقليم خلال الأسبوعين الماضيين إلى 73 شخصا.

ووفق صحيفة "دون" الباكستانية: "من بين الضحايا إمرأتين في منطقة باجور، وخمسة مصابين آخرين من بينهم أطفال إثر انهيار سقف المنزل بسبب الأمطار، بينما لقي رجل مصرعه في منطقة سوات، بالإضافة إلى 4 مصابين تم الإعلان عنهم في حوادث أمس الأحد".

وكانت قناة "آري. نيوز" قد أعلنت أمس، نقلا عن الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث في خيبر بختونخوا، أن "خمسة لقوا حتفهم فيما أصيب ثمانية آخرون جراء الأمطار والفيضانات خلال اليومين الماضيين".

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية قد أفادت السبت الماضي، بأن "عدد القتلى نتيجة الأمطار في إحصائية أعلنت قبل 6 أيام وصل إلى 63 في إقليم خيبر بختونخوا".

وفي إقليم بلوشستان، قالت صحيفة "دون" إن "3 أشخاص لقوا مصرعهم خلال اليومين الماضيين، مما يرفع ضحايا الأمطار في الإقليم إلى 22 منذ أسبوعين مع استمرار الأمطار الرعدية والعواصف التي أدت إلى فيضانات في عدة مناطق في الإقليم".

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان قد حذرت يوم الجمعة الماضية، من الظروف الجوية القاسية المتوقع أن تستمر حتى اليوم الإثنين.

وشهدت مناطق أخرى أمطارا غزيرة منذ أكثر من أسبوعين بنسب متفاوتة خلفت عددا من القتلى والإصابات، حيث سجل إقليم البنجاب 26 قتيلا، و8 مصابين، في حين لقي 11 شخصا في إقليم كشمير الباكستاني مصرعهم وأصيب 11 آخرون، وقد سجل إقليم السند 6 ضحايا.

يذكر أن باكستان شهدت خلال صيف 2022 فيضانات غير مسبوقة غمرت نحو ثلث البلاد وأودت بحياة أكثر من 1700 شخص، وأثرت على أكثر من 33 مليون شخص.

المصدر: "سبوتنيك"