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مصرع 14 شخصا بسبب الأمطار والعواصف في باكستان

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مصرع 14 شخصا بسبب الأمطار والعواصف في باكستان
AFP
باكستان
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لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم في إقليمي بلوشستان جنوب غرب باكستان والبنجاب شرقي البلاد جراء أمطار غزيرة وعواصف ضربت الإقليمين.

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وقالت قناة "جيو نيوز" إن 4 أشخاص لقوا حتفهم في عدة مناطق في إقليم بلوشستان بعد دخول رياح قوية وعواصف إلى الإقليم، حيث قتل شخصين بسبب البرق وشخصين آخرين - بسبب تماس كهربائي بعد وقوع عامود إنارة عليهما.

وفي إقليم البنجاب لقي 10 أشخاص مصرعهم بينهم 3 أطفال وامرأتان في مدن ومناطق مختلفة من الإقليم بسبب البرق.

وأضاف مسؤولون في بلوشستان أن الأمطار الغزيرة قد أدت إلى فيضانات في بعض المناطق دمرت ما لا يقل عن 15 منزلا

وتتوقع دوائر الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في عدد من المدن والأقاليم مما جعل السلطات ترفع حالة التأهب لمواجهة أي طوارئ.

المصدر: سبوتنيك

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