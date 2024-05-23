الشرطة الأمريكية تزيل مخيما مساندا لفلسطين في جامعة دريكسيل

حزم المتظاهرون أمتعتهم وغادروا مخيما مؤيدا لفلسطين في جامعة دريكسيل الأمريكية اليوم، بعد قرار الشرطة إزالة المخيم وتفريقهم بالقوة.

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وقال رئيس الجامعة جون فراي، في بيان له إنه قرر قيام شرطة الحرم الجامعي وضباط السلامة العامة وشرطة فيلادلفيا بتفكيك المخيم بأكبر قدر ممكن من السلام.

وأضاف فراي: "الجامعة ملتزمة بحماية حق الطلاب في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، لكن لدي المسؤولية والسلطة لتنظيم التجمعات في الحرم الجامعي لضمان السلامة، والوفاء بمهمة تثقيف الطلاب".

وذكرت وسائل إعلام أن الشرطة أعطت المتظاهرين تحذيرا لإخلاء المخيم، فغادر المحتجون. ولم يعلق المتظاهرون على ما حدث.

المصدر: أ ب