توقيف رئيس حرم جامعي في كاليفورنيا بسبب تضامنه مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين

أوقفت مستشارة جامعة كاليفورنيا الحكومية رئيس حرم الجامعة في سونوما لإعلانه التوصل لاتفاق مع طلاب مؤيدين لفلسطين بشأن المقاطعة الأكاديمية لمؤسسات ومعاهد إسرائيلية وسحب استثماراتها".

وقالت ميلدريد غارسيا، مستشارة الجامعة التي تضم 23 حرما، في بيان الأربعاء إن رسالة مينغ تونغ لي (مايك) رئيس حرم الجامعة صدرت ”دون وجود الموافقات اللازمة".

وأضافت غارسيا بسبب هذا العصيان والعواقب التي سببها، تم وضع الرئيس لي في إجازة إدارية".

وسرعان ما أصدر لي اعتذارا بسبب اتفاقه مع طلاب أقاموا مخيمات احتجاجية في حرم الجامعة للتنديد بالحرب الإسرائيلية في غزة.

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وقال لي: ”كان هدفي عندما التقيت الطلاب في المخيم هو استكشاف الفرص للقيام بتغيير حقيقي، والوصول لأرضية مشتركة، وخلق حرم جامعي آمن وشامل للجميع. أدرك الآن أن العديد من التصريحات التي صدرت مني في رسالة الحرم أدت إلى عكس ما أردت".

وتابع ”في محاولتي للوصول لاتفاق مع مجموعة من الطلاب، همشت أعضاء آخرين في مجتمعنا الطلابي. أدرك الضرر الذي سببه ذلك، وأتحمل مسؤوليته كاملة".

وقد دعم لي النشاط والاحتجاج والمعارضة الطلابية في رسالته الأصلية، وقال آنذاك ”لا يجب أن يكون أي منا على الهامش عندما يتعرض البشر للقتل الجماعي والدمار".

وأكد وقتها أن مراجعة كل استثمارات مؤسسة الجامعة وعقود البيع بدأت.

المصدر: أ ب