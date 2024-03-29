بولندا تعلق التزامها باتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

وقع الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الجمعة، على قانون لتعليق التزام بلاده باتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئاسة البولندية أن "رئيس بولندا وقع على قانون يعلق العمل باتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، الموقعة في باريس في 19 نوفمبر 1990".

وقال البيان إن "تعليق الاتفاقية سيؤدي إلى حقيقة أن الجمهورية البولندية، مثل الدول الأخرى التي قررت القيام بذلك، مع بقائها رسميا طرفا في هذه الاتفاقية، لن تكون ملزمة بالامتثال لأحكامها".

وتم التوقيع على معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا عام 1990 بين دول حلف الناتو ودول حلف وارسو آنذاك، بما فيها بولندا، ومثل ذلك أحد مؤشرات نهاية الحرب الباردة.

وكان الغرض من المعاهدة هو تقليل الأسلحة التقليدية الهجومية المتاحة للدول الأعضاء في حلفي الناتو ووارسو السابقة وقت إبرامها، ثم الاحتفاظ بها عند مستوى معين.

المصدر: نوفوستي