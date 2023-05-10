بوتين يصدر مرسوما بشأن انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

أعلنت روسيا عن نيتها الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا الموقعة في 1990، والمحدثة في 1999.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، مرسوما يفيد بنية روسيا الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وتعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ممثلا للرئيس عند النظر في المبادرة أمام البرلمان الروسي بمجلسيه.

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وجاء في نص الوثيقة: "تعيين نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف ممثلا رسميا للرئيس عندما ينظر مجلسا الجمعية الفدرالية قضية الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا".

وقد تم التوقيع على معاهدة القوات التقليدية في أوروبا في باريس عام 1990، وفي عام 1999 تم التوقيع على نسخة محدثة من الاتفاقية في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE في إسطنبول.

وتم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل 4 دول فقط هي: روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا. وفي عام 2007، علقت موسكو مشاركتها في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا "حتى تصدق بقية دول (الناتو) على اتفاقية التكيف وتبدأ في تنفيذ هذه الوثيقة بحسن نية".

المصدر: نوفوستي