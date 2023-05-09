"الناتو": قدمنا مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف وشركاءه قدموا منذ الشتاء مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ في حديث لصحيفة "واشنطن بوست": "منذ الشتاء، حصلت كييف على شحنات غير مسبوقة من الأسلحة الجديدة والذخيرة وقطع الغيار، وتدريب قواتها".

وأشار إلى أن "الناتو" وشركاءه دربوا أكثر من 9 ألوية هذا الشتاء، وهي الآن "مجهزة بالكامل".

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بجميع الوسائل اللازمة للهجوم المضاد.

المصدر: نوفوستي