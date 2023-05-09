مجلة عسكرية: البنتاغون عاجز عن فهم كيفية شلّ روسيا منظومات "هيمارس" الصاروخية

كشفت مجلة Military Watch العسكرية أن الأمريكيين عاجزون عن فهم كيفية شلّ منظومات التشويش الفضائي الروسية، صواريخ "هيمارس" الأمريكية التي فقدت فعاليتها ودقّتها في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظومات المدفعية الصاروخية، التي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل كبير، أصبحت مؤخرا "أقل فعالة بشكل كبير" من حيث الدقة.

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وأضاف الخبراء الأمريكيون: "بدأت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بإسقاط صواريخ "هيمارس" أكثر فأكثر، فيما لا يزال من غير الواضح كيف يمكن للقوات الروسية أن تقلل من فعالية هذه الأنظمة إلى هذه الدرجة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الحرب الواسعة النطاق، ستصبح "هيمارس" والوسائل المماثلة أكثر عرضة للخطر، لأنه في مثل هذا السيناريو سيتم تنفيذ الضربات بشكل أساسي على الأقمار الصناعية الأمريكية التي تنسق عمليات الإطلاق.

وأكد الخبراء أن روسيا امتنعت حتى الآن عن إسقاط أقمار "الناتو" الصناعية، على الرغم من تطوير روسيا قدراتها المضادة للأقمار الصناعية.

المصدر: نوفوستي