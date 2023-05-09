شولتس: على الاتحاد الأوروبي ألا يخشى من قوة روسيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال كلمة ألقاها في البرلمان الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يخاف من القوة الروسية وأن يظل موحدا لدعم أوكرانيا.

وأضاف شولتس: "اليوم يستعرض بوتين صواريخه ودباباته وجنوده. إنه لا يخيفنا، ونحن سنبقى ثابتين في دعمنا لأوكرانيا بقدر ما يتطلب الأمر".

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه في الساحة الأحمر، بمناسبة عيد النصر على النازية، أن حربا حقيقية اندلعت ضد البلاد مرة أخرى، وأن الغرب يحاول تفكيك روسيا وتدميرها.

المصدر: نوفوستي