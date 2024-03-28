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نيبينزيا ينتقد عسكرة شبه الجزيرة الكورية بمشاركة مباشرة من واشنطن

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نيبينزيا ينتقد عسكرة شبه الجزيرة الكورية بمشاركة مباشرة من واشنطن
Reuters EDUARDO MUNOZ
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن استخدام الإمكانات النووية الأمريكية في التدريبات الجارية في محيط كوريا الشمالية يؤثر على المصالح الأمنية الروسية.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس: "لقد وصل الوضع إلى نقطة أكثر خطورة بسبب العسكرة النشطة لشبه الجزيرة (الكورية) بمشاركة مباشرة من واشنطن وأعضاء آخرين في الناتو يقعون على بعد عشرات آلاف الكيلومترات من كوريا الشمالية".

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وشدد على أن "الأمر المثير للقلق بشكل خاص هو المشاركة العلنية المتزايدة لقدرات واشنطن النووية في المناورات العسكرية للحلفاء" مشيرا إلى أن "مثل هذا التطور الخطير للأحداث في المنطقة يؤثر على المصالح الأساسية لروسيا في مجال الأمن القومي".

وفي وقت سابق كان نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، قد أعرب عن قلق موسكو حيال التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا أن السياسة الأمريكية الاستفزازية هي المصدر الرئيسي لهذا التصعيد.

المصدر: "نوفوستي"+RT

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