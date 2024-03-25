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سنغافورة تجبر السفارة الإسرائيلية على حذف منشور حول فلسطين والقرآن

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سنغافورة تجبر السفارة الإسرائيلية على حذف منشور حول فلسطين والقرآن
Globallookpress
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طلبت الحكومة في سنغافورة من السفارة الإسرائيلية لديها، إزالة منشور "عديم الإحساس" على وسائل التواصل الاجتماعي حول فلسطين، بعدما حذرت من أنه قد يؤدي إلى تأجيج التوترات في البلاد.

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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السفارة الإسرائيلية كتبت في منشورها إن "إسرائيل ذكرت 43 مرة في القرآن، فيما فلسطين لم يتم ذكرها".

وقال وزير الشؤون الداخلية في سنغافورة، ك. شانموغام إنه دعا وزارة الخارجية السنغافورية إلى أن تطلب من السفارة الإسرائيلية إزالة المنشور الذي نشرته يوم الأحد، وهو ما فعلته البعثة الإسرائيلية على الفور.

وقال شانموغام: "هذا المنشور على صفحة التواصل الاجتماعي للسفارة الإسرائيلية غير مقبول على الإطلاق.. لقد شعرت بالانزعاج الشديد عندما تم إخباري بذلك".

"إنه أمر عديم الإحساس وغير مناسب. إنه ينطوي على خطر تقويض سلامتنا وأمننا ووئامنا في سنغافورة".

وإذ أكد شانموغام أن المنشور قد أُزيل، شدد على أن "منشورات كهذه يمكن أن تؤجج التوترات، ويمكن أن تعرض المجتمع اليهودي هنا للخطر"، مضيفا أن "الغضب من هذا المنشور يمكن أن يمتد إلى المجال المادي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها إحدى بعثات إسرائيل الدبلوماسية في آسيا أزمة عبر منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية، ديسمبر الماضي، أن سفارة إسرائيل بالبلاد، أزالت مقطع فيديو يظهر سيناريو وهميا تتم فيه مهاجمة الكوريين من قبل مهاجمين ملثمين في سيئول، في إشارة إلى حركة حماس.

ويصور الفيديو، اختطاف امرأة كورية جنوبية في العاصمة على يد مهاجم مسلح يوم عيد الميلاد، وفصلها بالقوة عن ابنتها.

وبرر سفير إسرائيل في سيئول المنشور بأنه "يهدف لمساعدة الكوريين الجنوبيين في شرق آسيا، على فهم الوضع الحربي الحالي".

وقالت الخارجية الكورية الجنوبية، إن "الفيديو غير لائق، وأن إنتاج السفارة الإسرائيلية وتوزيعها لفيديو يقارن الوضع الأمني في دولة أخرى يعتبر غير مناسب".

المصدر: RT+ The Sun



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