كوريا الجنوبية.. السفارة الإسرائيلية تحذف فيديو "غير لائق" من حسابها على "فيسبوك"

أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية، أن سفارة إسرائيل بالبلاد، أزالت مقطع فيديو يظهر سيناريو وهميا تتم فيه مهاجمة الكوريين من قبل مهاجمين ملثمين في سيئول، في إشارة إلى حركة حماس.

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وقالت الوزارة في بيان الخميس، إن الفيديو اعتبر "غير لائق" وأنها طلبت من السفارة الإسرائيلية إزالته.

ويصور الفيديو، الذي لم يعد متاحا على وسائل التواصل الاجتماعي للسفارة، سيناريو مؤلما يتم فيه اختطاف امرأة كورية جنوبية في العاصمة على يد مهاجم مسلح يوم عيد الميلاد، وفصلها بالقوة عن ابنتها الصغيرة.

وكتبت السفارة الإسرائيلية، إلى جانب مقطع الفيديو الذي تم حذفه والذي نشر على حسابها على فيسبوك يوم الثلاثاء: "في السابع من أكتوبر، تعرضت إسرائيل لهجوم من قبل إرهابيي حماس. قُتل 1200 رجل وامرأة وطفل، وتم أخذ أكثر من 240 شخصا كرهائن في غزة."

وأضافت: "تخيل لو حدث لك ذلك. ماذا ستفعل؟".

وذكرت شبكة YTN المحلية، أن سفير إسرائيل في سيئول أكيفا تور قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تم حذفه لاحقا: "لقد قمنا بإعادة بناء الحادث الإرهابي المروع الذي وقع في 7 أكتوبر لمساعدة الكوريين الجنوبيين في شرق آسيا، بعيدا عن إسرائيل، على فهم الوضع الحربي الحالي".

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في البيان: "قتل واختطاف مدنيين إسرائيليين على يد حماس لا يمكن تبريره، لكن إنتاج السفارة الإسرائيلية وتوزيعها لفيديو يقارن الوضع الأمني في دولة أخرى يعتبر غير مناسب".

"لقد نقلنا موقفنا إلى السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية، واتخذ الجانب الإسرائيلي إجراءات لحذف الفيديو المعني".

من الجدير ذكره، أن كوريا الجنوبية لا تزال في حالة حرب من الناحية الفنية مع كوريا الشمالية المسلحة نوويا، حيث انتهى الصراع العسكري بينهما في الفترة من 1950 إلى 1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

المصدر: أ ف ب