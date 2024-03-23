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جامعة الدول العربية تدين استيلاء إسرائيل على آلاف الدونمات في الأغوار الشمالية

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جامعة الدول العربية تدين استيلاء إسرائيل على آلاف الدونمات في الأغوار الشمالية
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية - لافتة معلقة على الطريق الرئيسي عليها نقوش تطالب بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية.
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دانت جامعة الدول العربية السبت قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الاستيلاء على 8 آلاف دونم في الأغوار الشمالية بغرض "التوسع الاستعماري".

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وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في بيان: "إن القرار الإسرائيلي يعكس سعيه لتثبيت واقع الاستيطان غير الشرعي، وتحدي الإرادة الدولية الراغبة في تطبيق حل الدولتين".

وشدد على أن "الجرائم الإسرائيلية في غزة ورغم بشاعتها ووحشيتها، لا ينبغي أن تحرف الأنظار عن المخطط الإسرائيلي المتواصل في قضم الأراضي والقضاء على ما تبقى من حل الدولتين"، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف "يضع حدا لانتهاكات الاحتلال، ويمنع مثل هذه الخطوات الاستفزازية، ويوقف القرارات أحادية الجانب".

وصادرت إسرائيل نحو 8 آلاف دونم من الأراضي في وادي الأردن، معلنة أنها "أراضي دولة"، مما يعني أنه يمكن الآن استخدامها لمشاريع تنموية.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، يوم الجمعة، أن الإعلان عن ملكية الأرض لإسرائيل سيسمح ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة، وأشرف على هذه الخطوة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي يشغل أيضا منصب وزير داخل وزارة الدفاع.

وقال سموتريش إن الإعلان عن ملكية الأرض لإسرائيلهو "مسألة مهمة واستراتيجية"، مضيفا: "في حين أن هناك من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز حركة الاستيطان بالعمل الجاد وبطريقة استراتيجية في جميع أنحاء البلاد".

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" + RT

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