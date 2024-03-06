النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعلن تشكيل قوة مشتركة لمحاربة الإرهاب

أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو عن تشكيل قوة عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل.

وأكد رئيس الأركان للقوات المسلحة النيجرية، موسى صلاح بارمو، في بيان صادر في أعقاب اجتماع مجلس رؤساء الأركان لأعضاء "تحالف دول الساحل"، الذي يضم الدول الثلاث، في عاصمة النيجر نيامي، يوم الأربعاء، أن القوة المشتركة "ستبدأ بالعمل بأسرع ما يمكن نظرا للتحديات الأمنية في منطقتنا".

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة الأنباء النيجرية بأن الاجتماع في نيامي بحث المقترحات التي أعدها خبراء ومسؤولون من الدول الثلاث لوضع إجراءات لضمان الأمن على أراضي الدول المذكورة.

يذكر أن "تحالف دول الساحل" تم تشكيله في سبتمبر 2023 من قبل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي الدول التي يحكمها العسكريون في أعقاب سلسلة من الانقلابات في كل من الدول الثلاث خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: وكالات