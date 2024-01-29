النيجر ومالي وبوركينا فاسو تبلغ مجموعة "إيكواس" رسميا بالانسحاب منها

قدمت كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو بلاغا رسميا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بشأن الانسحاب من المجموعة.

وذكرت وكالة "رويترز" مساء الاثنين أن النيجر أرسلت بلاغا رسميا إلى مجموعة "إيكواس" بهذا الصدد.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "فرانس برس" بأنها اطلعت على نسخة من الرسالة الرسمية التي وجهتها مالي إلى "إيكواس" بشأن انسحابها من المنظمة.

كما نقلت وكالة AIB البوركينية للأنباء عن مصادرها، أن بوركينا فاسو وجهت بلاغا رسميا أيضا بشأن الانسحاب من "إيكواس".

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وأعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر يوم الأحد عن قرارها الانسحاب من المجموعة الاقتصادية، التي اتهمتها الدول الثلاث بفرض "عقوبات غير شرعية وغير إنسانية" ضدها.

وقالت "إيكواس" يوم الأحد إنها تعتزم إيجاد حل تفاوضي للقضية، مشيرة إلى أنها لم تتلق بعد البلاغات الرسمية بشأن انسحاب الدول المذكورة منها.

وجدير بالذكر أن مجموعة "إيكواس" اتخذت إجراءات ضد كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو على خلفية انقلابات عسكرية في تلك الدول في غضون السنوات الأخيرة، كان آخرها الانقلاب في النيجر في يوليو عام 2023.

المصدر: وكالات