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بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من "إيكواس"

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بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من
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أعلنت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، اليوم الأحد، انسحابها الفوري من مجموعة "إيكواس" في غرب إفريقيا.

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وأصدر زعماء دول الساحل الثلاث بيانا قالوا فيه إن مغادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "دون تأخير" هو "قرار سيادي".

وأكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" اليوم، انسحاب الدول الثلاث من صفوفها.

وكانت بوركينا فاسو ومالي انحازتا إلى جيش النيجر الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو الماضي.

وهددت هذه الدول مرارا بالانسحاب من مجموعة "إيكواس" على خلفية موقف الأخيرة من الوضع في النيجر.

المصدر: أ ف ب

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