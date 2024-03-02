زاخاروفا ترسل "برقية" ساخرة إلى وزارة الخارجية الفرنسية

وجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر قناتها في "تلغرام" رسالة ساخرة على شكل برقية تلغراف قديمة إلى وزارة الخارجية الفرنسية، على خلفية تصريحات الرئيس ماكرون.

وكتبت زاخاروفا في قناتها: "من وزارة الخارجية الروسية إلى وزارة الخارجية الفرنسية: "نحن نتعاطف معكم (نقطة)، تماسكوا (نقطة). قريبا سيتغير كل شيء (علامة تعجب)".

وكان قد قال ماكرون، عقب مؤتمر لدعم أوكرانيا قد عقد في باريس الاثنين الماضي، إن المشاركين فيه ناقشوا إمكانية إرسال جنود إلى أوكرانيا، لكنهم لم يتوصلوا إلى توافق بعد. وأضاف أن فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الانتصار في هذه الحرب".

وفي اليوم التالي، أكدت سلطات العديد من الدول الأوروبية أنه لم يكن هناك أي حديث عن إرسال وحدات عسكرية إلى أوكرانيا. وأدلت وزارة الخارجية الأمريكية بنفس البيان. وفي الوقت نفسه، أكد المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن كل دولة ستقرر بنفسها ما إذا كانت سترسل أفرادا عسكريين إلى أوكرانيا، وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن هزيمة كييف في الصراع الحالي تهدد بصدام عسكري بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.

وسرعان ما حاول الجانب الفرنسي توضيح تصريحات ماكرون، فأشار وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه إلى أن وجود أفراد عسكريين غربيين في أوكرانيا لا يعني التورط في الصراع. من جانبه، أوضح وزير الدفاع في البلاد سيباستيان ليكورنو أن ليس ثمة حديث عن حرب مع روسيا، وأن الغرب يفكر في كيفية مساعدة سلطات كييف بشكل آخر، وهو أمر "طبيعي تماما".

المصدر: RT