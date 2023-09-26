أردوغان: من يصادقنا يربح ومن يعادينا يخسر

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن من يكون صديقا لتركيا "يربح"، وعلى المقلب الآخر فإن من يغذي العداوة "يخسر"، وأكد أن بلاده تسعى لزيادة أصدقائها.

وأطلق أردوغان عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة مجموعة من التصريحات تمحورت حول الاقتصاد التركي وعن الأصدقاء بالنسبة لتركيا.

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وقال اليوم الثلاثاء: "من يكون صديقا لتركيا يربح، ومن يغذي العداوة يخسر"، داعيا أبناء شعبه لدعم برنامج تركيا الاقتصادي متوسط المدى الذي كشف عن ملامحه في 6 سبتمبر 2023.

وحول سن دستور جديد للبلاد، أكد أردوغان أن تحالف الجمهور (حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية) سيكثف مساعيه للوصول إلى دستور مدني وتحرّري.

وتابع: "تعزيز قوة تركيا ونموها غايتنا المشتركة، بصرف النظر عن آرائنا السياسية".

وكان الرئيس التركي قد أكد الثلاثاء الماضي 19 سبتمبر، عزم بلاده على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع مصر. وأضاف: "عودة علاقاتنا مع مصر إلى وضع أفضل من ذي قبل قد تمكننا من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المشاكل الإقليمية وخاصة في الملف السوري".

واليوم أيضا، قال أردوغان، على متن الطائرة خلال رحلة عودته من إقليم ناختشيفان الأذري، إن بلاده ستتعاون مع إسرائيل في التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: الأناضول + وكالات