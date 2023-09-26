 
مباشر

أردوغان: من يصادقنا يربح ومن يعادينا يخسر

أخبار العالم

أردوغان: من يصادقنا يربح ومن يعادينا يخسر
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w45g

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن من يكون صديقا لتركيا "يربح"، وعلى المقلب الآخر فإن من يغذي العداوة "يخسر"، وأكد أن بلاده تسعى لزيادة أصدقائها.

وأطلق أردوغان عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة مجموعة من التصريحات تمحورت حول الاقتصاد التركي وعن الأصدقاء بالنسبة لتركيا.

إقرأ المزيد
أردوغان والسيسي يؤكدان تعزيز التعاون
أردوغان والسيسي يؤكدان تعزيز التعاون

وقال اليوم الثلاثاء: "من يكون صديقا لتركيا يربح، ومن يغذي العداوة يخسر"، داعيا أبناء شعبه لدعم برنامج تركيا الاقتصادي متوسط المدى الذي كشف عن ملامحه في 6 سبتمبر 2023.

وحول سن دستور جديد للبلاد، أكد أردوغان أن تحالف الجمهور (حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية) سيكثف مساعيه للوصول إلى دستور مدني وتحرّري.

وتابع: "تعزيز قوة تركيا ونموها غايتنا المشتركة، بصرف النظر عن آرائنا السياسية".

وكان الرئيس التركي قد أكد الثلاثاء الماضي 19 سبتمبر، عزم بلاده على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع مصر. وأضاف: "عودة علاقاتنا مع مصر إلى وضع أفضل من ذي قبل قد تمكننا من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المشاكل الإقليمية وخاصة في الملف السوري".

واليوم أيضا، قال أردوغان، على متن الطائرة خلال رحلة عودته من إقليم ناختشيفان الأذري، إن بلاده ستتعاون مع إسرائيل في التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: الأناضول + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا