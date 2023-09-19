آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /19.09.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w2ii
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- أردوغان عن روسيا: نثق بها ونتعاون معها ونحصل على نصف غازنا منها
- أردوغان: النزاع في أوكرانيا سيطول والحرب لن تنتهي قريباغروسي يخطط لمناقشة الوضع في محطة زابوروجيه مع روسيا وأوكرنيا
- بوريل لا يرى أي إمكانية للعودة إلى صفقة الحبوب
- البيت الأبيض: واشنطن لا ترى أي مؤشرات على قيام الصين بنقل أسلحة إلى روسيا
- "لن يبقى في أوكرانيا رجل واحد".. خبراء يعلقون على توقع خسائر ضخمة للجيش الأوكراني