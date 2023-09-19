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كييف: سفينة شحن محملة بالقمح تغادر ميناء تشيرنومورسك الأوكراني في البحر الأسود

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كييف: سفينة شحن محملة بالقمح تغادر ميناء تشيرنومورسك الأوكراني في البحر الأسود
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أعلن وزير البنى التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف اليوم الثلاثاء مغادرة سفينة شحن محملة بالقمح ميناء تشيرنومورسك الأوكراني في البحر الأسود.

وكتب على منصة "إكس": "السفينة "ريزيلينت آفريكا" المحملة بثلاثة آلاف طن من القمح غادرت ميناء تشورنومورسك وهي تتجه نحو مضيق البوسفور".

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وأوضح أن السفينة دخلت الميناء الأوكراني قبل أسابيع عبر الممر الذي أنشئ حديثا، بالإضافة إلى سفينة أخرى ستبحر قريبا إلى مصر.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أنه بدءا من منتصف ليل 20 يوليو، سيتم التعامل مع جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود على أنها تنقل أسلحة لقوات كييف.

وجاء إنذار وزارة الدفاع الروسية بعد أن أعلنت موسكو وقف العمل بصفقة الحبوب بسبب عدم تنفيذ الغرب الشق الروسي في الاتفاق.

المصدر: RT

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