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الدفاع الأوكرانية: السفن المتوجهة إلى موانئ روسيا على البحر الأسود أهداف مشروعة

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الدفاع الأوكرانية: السفن المتوجهة إلى موانئ روسيا على البحر الأسود أهداف مشروعة
Sputnik
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قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنه اعتبارا من يوم الغد سيتم اعتبار كل السفن المبحرة في البحر الأسود باتجاه الموانئ الروسية على أنها تحمل شحنات عسكرية مع جميع المخاطر المرتبطة بذلك

وجاء في بيان نشرته الوزارة الأوكرانية على قناتها في تيلغرام: "تحذر وزارة الدفاع الأوكرانية من أنه اعتبارا من الساعة 00.00 (يتزامن مع توقيت موسكو) من يوم 21 يوليو 2023 ، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود في اتجاه الموانئ الروسي والموانئ البحرية الأوكرانية الواقعة في أراضي أوكرانيا المحتلة مؤقتا من جانب روسيا، بمثابة وسائل نقل للبضائع العسكرية مع جميع المخاطر المرتبطة بذلك".

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في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه اعتبارا من 20 يوليو ، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للبضائع العسكرية.

ويأتي إنذار وزارة الدفاع الروسية بعد أن أعلنت موسكو وقف العمل بصفقة الحبوب بسبب عدم تنفيذ الغرب للجزء المتعلق بها.

المصدر: نوفوستي

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