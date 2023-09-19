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بوريل لا يرى أي إمكانية للعودة إلى صفقة الحبوب

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بوريل لا يرى أي إمكانية للعودة إلى صفقة الحبوب
Globallookpress Carlos LujÃƒÂ°N/Keystone Press Agency
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أعرب المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قناعته بعدم وجود أي إمكانية للعودة إلى الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي له في نيويورك، يوم الاثنين: "يبدو أنه لا توجد أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف بوريل أن الجانب الروسي "يطرح الشروط التي كانت على طاولة المفاوضات سابقا"، لكن استئناف صفقة الحبوب لا يتوقف على تلك الشروط، حسب قوله.

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وأشار بوريل إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي "لا تؤثر على تصدير المواد الغذائية والأسمدة".

يذكر أن روسيا انسحبت من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في يوليو الماضي.

وأكدت موسكو استعدادها للعودة إلى الصفقة بعد تنفيذ عدد من الشروط التي كانت تتضمنها الصفقة، وخصوصا رفع القيود عن صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية وإعادة دمج مصرف "روس سيلخوز بنك" الروسي بنظام "سويفت" وغير ذلك.

المصدر: تاس

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