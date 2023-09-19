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أوكرانيا تهدد بولندا وهنغاريا

مال وأعمال

أوكرانيا تهدد بولندا وهنغاريا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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هدد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بأن بلاده ستحظر استيراد بعض السلع من بولندا وهنغاريا، ما لم ترفع الدولتان الحظر على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وقال المسؤول الأوكراني في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم الثلاثاء: "لقد أطلقنا تحقيقا بناء على بيانات 2023 حول الإجراءات غير الودية لهذه البلدان في المجال التجاري، وإذا لم توافق بولندا وهنغاريا على الإجراءات المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية ولم ترفعا الحظر الأحادي الجانب عن بضائعنا سنقرر حظر استيراد فئات معينة من بضائع هذين البلدين إلى أوكرانيا".

وأمس أعلنت السلطات الأوكرانية رفع دعوى قضائية إلى منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا، التي حظرت استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وقررت سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا، ردا على تهديدات أوكرانيا بتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بسبب الحظر الذي تفرضه هذه الدول على واردات الحبوب الأوكرانية، التوقف عن المشاركة في أعمال منصة التنسيق التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن مشاكل إمدادات الحبوب الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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