رئيس الوزراء الروسي: الأسلحة الروسية أثبتت فعاليتها في العملية العسكرية

هنأ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين صناع الأسلحة الروس بعيدهم، مشيدا بالأسلحة الروسية الحديثة وفعالية أدائها في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في برقية تهنئة بعث بها ميخائيل ميشوستين: "أصدقائي الأعزاء! أرجو أن تتقبلوا تهانيّ الصادقة بيوم صناع الأسلحة الروس. تعملون بنشاط لضمان الاستقلال التكنولوجي للصناعة الروسية، وتنفيذ الحجوزات الدفاعية للدولة وتفعلون كل ما في وسعكم ليحصل الجيش والأسطول الروسيان على الأسلحة القوية والموثوق بها، حيث تتمتع النماذج الحديثة من الأسلحة الروسية بخصائص غير مسبوقة وجودة عالية وكفاءة ممتازة، وقد أثبتت فاعليتها بنجاح في الظروف القتالية للعملية العسكرية" في أوكرانيا.

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وأعرب ميشوستين عن ثقته بأن يواصل صناع الأسلحة الروس تحقيق مشاريع التكنولوجيا الفائقة والحل السريع لجميع المهام المطروحة أمامهم.

وأشاد بالتكنولوجيات الفريدة في مجالات الطيران والهندسة الميكانيكية والزراعة والطب والنقل وصناعة استكشاف واستخراج النفط والغاز في روسيا.

وقال: "نحن فخورون بنجاحات الجيل الجديد من العاملين في مجمع الصناعات الدفاعية".

وأكد رئيس الوزراء أنه بفضل احترافية صناع الأسلحة الروس تم تزويد القوات الروسية بأحدث أنظمة القيادة والاستطلاع التي تحمي أمن البلاد بشكل موثوق.

وأشار إلى تطور المنتجات الروسية ذات القدرة التنافسية العالية والأسلحة والذخائر المتطورة، ومختلف الأنظمة الروبوتية، وأجهزة الكشف عن الطائرات بدون طيار، وأنظمة الاتصالات والملاحة.

وتحتفل روسيا في 19 سبتمبر من كل عام بيوم صانع الأسلحة. وهو عيد مهني لجميع العاملين في المجمع الصناعي العسكري الروسي ومصممي الأسلحة الروسية، والمتخصصين المشاركين في تطوير الأسلحة ودراسة تاريخ وتقاليد الأسلحة الروسية.

المصدر: نوفوستي