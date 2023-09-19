غروسي يخطط لمناقشة الوضع في محطة زابوروجيه مع روسيا وأوكرنيا

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، أنه يخطط لمناقشة الوضع في محطة زابوروجيه الذرية مع وفدي روسيا وأوكرانيا على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال غروسي في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الاثنين: "أعتزم لقاء كلا الجانبين خلال هذا الأسبوع، ما يعتبر ضروريا للغاية بالنسبة إلي، لكي أكون مفيدا في هذا الوضع".

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وأشار غروسي إلى تحسن الوضع الأمني حول محطة زابوروجيه.

وقال: "لا يمكن أن نكون على قناعة أبدا، وكل يوم يعتبر تحديا بالنسبة لنا. وحتى الآن رأينا بعض التحسن، لكن الوضع في زابوروجيه لا يزال هشا للغاية".

وأضاف أنه "لا يوجد هناك قصف في الوقت الراهن"، مضيفا أن "ذلك قد يحدث في أي لحظة لأن هذه منطقة عمليات قتالية".

يذكر أن رفائيل غروسي كان قد دعا إلى ضمان أمن محطة زابوروجيه الذرية، وطرح 5 مبادئ للحفاظ على أمنها في الوقت الذي تبادل فيه الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات بقصف المحطة.

المصدر: نوفوستي