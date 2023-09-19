روبوت جديد يخدم في الجيش الروسي لإجلاء الجرحى من أرض المعركة

بدأت القوات الروسية استخدام روبوت "بي إر غي – 1" لإجلاء الجرحى من ميدان القتال ونقل الذخائر وغيرها من المستلزمات العسكرية.

وقالت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن مصدر لها في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية إن هناك روبوتا واحدا فقط يعمل حاليا في منطقة العملية العسكرية الخاصة ولا مثيل له في تلك المنطقة.

وتم تزويد الروبوت بجنزير ومعدات تستخدم لاجتياز الحواجز. كما تم تزويده ببطارية كهربائية بقوة 52 فولطا. وبمقدور المنصة الروبوتية التسارع في منطقة خالية من الطرق حتى 15 كلم/ساعة. وبلغ مدى عمل المنصة 700 متر. وفي حال استخدام جهاز لترحيل الإشارات اللاسلكية قد تزداد تلك المسافة حتى 5000 متر.

ويسلّح الروبوت برشاش عيار 7.62 ملم.

وقال المصدر إن الروبوت قادر على جر حمولة بوزن حتى 250 كيلوغراما.

وأوضح أن الروبوت يقوم بإجلاء الجرحى عن طريق جرهم. وتُربط به نقالة أو وسيلة سحب أخرى يتم وضع الجريح عليها.

وأشار المصدر إلى أن ميزة المنصة الروبوتية الجديدة هي أن 90% من مكوّناتها تنتج محليا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا