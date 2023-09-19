أردوغان عن روسيا: نثق بها ونتعاون معها ونحصل على نصف غازنا منها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة غير ملزمة باتباع الاتحاد الأوروبي في العقوبات ضد روسيا التي نحصل على نصف غازنا منها، ونتعاون معها في الصناعات الدفاعية ونثق بها.

وأضاف أردوغان في مقابلة مع شبكة PBS: "هل علينا أن نفعل ما يفعله الاتحاد الأوروبي؟ موقف تركيا في العالم مختلف عن موقف دول الاتحاد الأوروبي. روسيا هي واحدة من أقرب جيران تركيا، ويجمع البلدين تاريخ مشترك".

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وتابع: "لقد أطلقنا ممر الحبوب وتم تصدير 33 مليون طن منها إلى دول العالم عبر البحر الأسود. ونحن لم نفعل هذا فقط لأن الاتحاد الأوروبي طلب منا ذلك. لقد كان التزاما إنسانيا أخذناه على عاتقنا".

وأضاف: "ليس لدي أي سبب لعدم الثقة بالروس.. نصف إمداداتنا من الغاز الطبيعي تأتي من روسيا، وهو ما يعني تضامننا. نحن نتخذ خطوات مشتركة إلى الأمام، ونتعاون أيضا في مجال الصناعات الدفاعية، ويمكننا أن نفعل كل هذا بالتعاون مع روسيا".

المصدر: pbs.org