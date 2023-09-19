وسائل إعلام: المزارعون الفرنسيون يشتكون من الدجاج الأوكراني

أفادت وكالة "فرانس بريس" بأن الزيادة الحادة في واردات الدجاج الأوكراني تثير غضب المزارعين الفرنسيين الذين يشتكون من المنافسة.

وبحسب البيانات الرسمية التي نقلتها الوكالة، فإن واردات اللحوم من أوكرانيا إلى فرنسا قد زادت بنسبة 74% في النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من أنها، في الوقت نفسه، شكلت أقل من 1% من إجمالي واردات لحوم الدواجن إلى البلاد.

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على الرغم من ذلك، تقول جمعية الدواجن الفرنسية Anvol إن هذه الأرقام غير صحيحة بالمرة، وغالبا ما يمرّ الدجاج المستورد إلى فرنسا عبر مصانع أوروبية لا تشير إلى منشأه الأوكراني. إضافة إلى ذلك، يلاحظ أن الحصص لا تنطبق على المنتجات الأوكرانية، حيث تقوم أوكرانيا بتصدير صدور الدجاج المخلية بشكل رئيسي، ما أدى إلى انخفاض أسعارها. علاوة على ذلك، ونظرا لقربها الجغرافي، فإن لديها الفرصة لتصدير المنتجات الطازجة، وفقا للوكالة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قررت، 15 سبتمبر الجاري، عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى عدد من الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي، إلا أنها ألزمت كييف بإدخال تدابير لمراقبة الصادرات.

بعد ذلك أعلنت سلطات سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد، حيث مددت هنغاريا على وجه الخصوص الحظر المحلي على 24 منتجا في قائمة الواردات المحظورة، شمل مختلف أنواع اللحوم والدواجن والبيض والعسل والخضروات والنبيذ.

ومساء أمس الاثنين، رفعت كييف دعاوى لدى منظمة التجارة العالمية بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا بسبب الحظر المفروض على استيراد المنتجات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي